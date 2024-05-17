В Подмосковье вынесли приговор по делу о хищениях продукции ВПК
- РИА Новости
В пресс-службе ведомства уточнили, что в результате преступной деятельности ОПГ предприятию нанесён ущерб в размере более 304 млн рублей.
Следствием установлено, что начальник лаборатории НПП «Исток» имени А.И. Шокина в период с 2012 по 2021 год составляла подложную документацию о неисправности на пригодные к эксплуатации изделия для производства радиолокационных станций, их якобы уничтожали. На самом деле их вывозили с территории завода и передавали подельникам на реализацию.
В сентябре 2021 года при попытке хищения очередной партии подозреваемые были задержаны.
«Щёлковским городским судом Московской области начальница лаборатории приговорена к четырём годам лишения свободы условно, водитель предприятия и вольнонаёмный сотрудник военного представительства — к трём годам колонии общего режима, директор ООО, занимающегося продажей похищенной продукции, — к двум годам лишения свободы», — уточнили в ФСБ.
Уголовные дела в отношении организаторов преступной схемы в настоящее время находятся на рассмотрении в суде.