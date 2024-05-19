В Брюсселе прошла массовая акция в поддержку палестинцев

Десятки тысяч протестующих вышли на улицы Брюсселя, чтобы поддержать палестинцев сектора Газа.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в материале, в акции приняли участие не менее 40 тыс. человек из разных уголков Европы.

Среди требований протестующих было введение санкций против Израиля на фоне продолжающейся операции в Газе и гибели десятков тысяч гражданских лиц.

1 мая телеканал NBC News со ссылкой на представителя полиции сообщил, что около 100 человек задержали во время пропалестинских протестов в Колумбийском университете Нью-Йорка.

Как сообщал CNN, студенческие протесты в разных штатах США в преддверии президентских выборов угрожают национальному единству страны.