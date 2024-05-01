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CNN: студенческие протесты в разных штатах США угрожают национальному единству

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Студенческие протесты в разных штатах США в преддверии президентских выборов угрожают национальному единству страны, сообщает CNN.
CNN: студенческие протесты в разных штатах США угрожают национальному единству
  • AP

Напряжённость ситуации возросла 30 апреля, когда полиция была вынуждена провести в Нью-Йорке операции по освобождению кампуса Колумбийского университета от пропалестинских демонстрантов. Также как минимум в 25 кампусах в 21 штате произошли столкновения.

Телеканал напоминает, что протесты были спровоцированы «ужасающими потерями среди гражданского населения» в секторе Газа, где Израиль проводит военную операцию.

Теперь эти акции протеста обнажают идеологический раскол в стране и новые политические течения, говорится в материале. Это лишь усугубит ситуацию в стране, которая уже пережила подобное напряжение из-за суда над бывшим и, возможно, следующим президентом Дональдом Трампом, отмечают журналисты.

И если протесты продолжатся, они могут усугубить предвыборный сезон, что наверняка усугубит национальное политическое отчуждение.

Ранее ожесточённые столкновения произошли в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США. В конфликт вступили две группы протестующих, среди которых сторонники Палестины и Израиля.

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