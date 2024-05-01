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В университете Лос-Анджелеса произошли столкновения протестующих

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Ожесточённые столкновения произошли в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в США. В конфликт вступили две группы протестующих, среди которых сторонники Палестины и Израиля, сообщает CNN.
В университете Лос-Анджелеса произошли столкновения протестующих
  • AFP

Столкновение произошло через несколько часов после того, как во вторник вечером исполнительный директор университета Джин Блок назвал пропалестинский лагерь активистов на территории кампуса незаконным.

Также около 100 человек задержали во время пропалестинских протестов в Колумбийском университете Нью-Йорка.

30 апреля телеканал CNN со ссылкой на организаторов акции сообщил, что около 40 студентов задержали в ходе демонстрации в поддержку Палестины на территории Техасского университета в городе Остин.

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