Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поиска вертолёта Раиси

Начальник Генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери приказал задействовать все силы для поиска вертолёта с президентом страны Ибрагимом Раиси.

Об этом сообщает ТАСС.

«Все возможности и средства армии исламской республики, КСИР и полиции должны быть задействованы для проведения поисково-спасательных работ в районе крушения вертолёта президента и его спутников», — сказал Багери.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку поддержать Иран в связи с аварией вертолёта Раиси.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.