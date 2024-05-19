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Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поиска вертолёта Раиси

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Начальник Генштаба вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери приказал задействовать все силы для поиска вертолёта с президентом страны Ибрагимом Раиси.
Генштаб Ирана приказал задействовать все силы для поиска вертолёта Раиси
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС.

«Все возможности и средства армии исламской республики, КСИР и полиции должны быть задействованы для проведения поисково-спасательных работ в районе крушения вертолёта президента и его спутников», — сказал Багери.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку поддержать Иран в связи с аварией вертолёта Раиси.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

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