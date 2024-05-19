СК России будет расследовать атаки ВСУ на ДНР, Белгородскую и Херсонскую области
- РИА Новости
Информация об этом приводится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
«Следственный комитет России примет необходимые меры к установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — указывается в публикации.
Ранее сообщалось, что в городе Шебекине Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 11 человек.
Также поступала информация о двух пострадавших при обстреле украинскими войсками села Ржевки Шебекинского городского округа и ранении 11-летней девочки в Белгороде.