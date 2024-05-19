МИД: Саудовская Аравия готова помочь Ирану в поисках вертолёта Раиси

Власти Саудовской Аравии выразили готовность помочь Ирану в поисках вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел королевства.

В сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X, указывается, что информация о жёсткой посадке вертолёта иранского лидера вызвала «большую обеспокоенность» в Саудовской Аравии.

«Мы подтверждаем, что королевство поддерживает братский Иран в этих трудных обстоятельствах и готово предоставить любую помощь, в которой нуждаются иранские службы», — отметили в министерстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова оказать помощь Ирану в поисках вертолёта Раиси.