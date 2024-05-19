В Пермском крае завели дело по факту гибели матери с двумя детьми при пожаре

В Пермском крае завели уголовное дело по факту гибели матери с двумя детьми в результате пожара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального СУ СК России.

«Заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Погибли при пожаре мать и дети двух и трёх лет в посёлке Ныроб Чердынского округа 19 мая», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по факту гибели подростка во время пожара в дачном доме в Братском районе.