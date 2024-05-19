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Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом

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Бывшая заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом.
Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом
  • AFP
  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Об этом сообщает телеканал ABC.

По её словам, российская сторона якобы допускает эскалацию конфликта атаками «на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».

Нуланд добавила, что сочла бы справедливым, если бы США разрешили Украине атаковать российские базы, с которых «запускают ракеты или осуществляют поставки для армии».

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал фразой «С дуба рухнули» на попытки украинской стороны и её западных партнёров диктовать Москве новые условия для ведения мирных переговоров.

Он также подчеркнул, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту, судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

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