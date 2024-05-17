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Путин — о попытках Киева диктовать условия мирных переговоров: с дуба рухнули

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Президент России Владимир Путин отреагировал фразой «с дуба рухнули» на попытки украинской стороны и её западных партнёров диктовать Москве новые условия для ведения мирных переговоров.
Путин — о попытках Киева диктовать условия мирных переговоров: с дуба рухнули
  • РИА Новости

Путин в разговоре с журналистами напомнил, что Россия была готова обсуждать мирное урегулирование на Украине, но Киев «выбросил» парафированный документ, полученный в результате переговоров в Стамбуле, как только российские войска были отведены от Киева.

«Хотели получить преимущество на поле боя, добиться стратегического положения, не получилось, ну, нате вам наши условия. С дуба рухнули, что ли? С какой стати-то? Безусловно, мы будем исходить из реалий, которые складываются на земле. Это само собой разумеется», — сказал он.

Владимир Путин также подчеркнул, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту, судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

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