Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью
Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
- © Минобороны РФ
По данным Министерства обороны России, украинский беспилотник самолётного типа был уничтожен около 22:00 мск.
Ранее средства ПВО сбили над регионом три украинских беспилотника и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха».
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