Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью

Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.

По данным Министерства обороны России, украинский беспилотник самолётного типа был уничтожен около 22:00 мск.

Ранее средства ПВО сбили над регионом три украинских беспилотника и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха».