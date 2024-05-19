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Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью

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Дежурные средства российской противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины в небе над Белгородской областью.
Средства ПВО сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью
  • © Минобороны РФ

По данным Министерства обороны России, украинский беспилотник самолётного типа был уничтожен около 22:00 мск.

Ранее средства ПВО сбили над регионом три украинских беспилотника и один реактивный снаряд РСЗО «Ольха».

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