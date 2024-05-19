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Лавров прибыл в Астану для участия в СМИД ШОС

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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Астану, где 20—21 мая примет участие в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Лавров прибыл в Астану для участия в СМИД ШОС
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что российский министр обсудит с коллегами подготовку к саммиту организации, а также международные и региональные темы.

Как сказано в материале, особое внимание уделят перспективам развития объединения и его адаптации к формированию нового миропорядка.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа» заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира.

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