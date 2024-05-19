Лавров прибыл в Астану для участия в СМИД ШОС
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Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что российский министр обсудит с коллегами подготовку к саммиту организации, а также международные и региональные темы.
Как сказано в материале, особое внимание уделят перспективам развития объединения и его адаптации к формированию нового миропорядка.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа» заявил, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира.