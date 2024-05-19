Участниками акции «Ночь музеев» в Москве стали 350 тысяч человек

Акцию «Ночь в музее» в Москве посетили около 350 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости

© Владимир Вяткин

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина. Среди самых популярных площадок — музей-заповедник «Царицыно» (12,9 тыс. посетителей), павильон «Атом» на ВДНХ (10,6 тыс.), «Музей Москвы» (7,8 тыс.) и Московский государственный объединённый музей-заповедник «Коломенское — Измайлово» (7,5 тыс.). Программа включала мастер-классы и лекции, экскурсии, спектакли, встречи с известными деятелями. Ранее сообщалось, что в финал национального конкурса Минкультуры вышли три музея из Пермского края.