Участниками акции «Ночь музеев» в Москве стали 350 тысяч человек
- РИА Новости
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Среди самых популярных площадок — музей-заповедник «Царицыно» (12,9 тыс. посетителей), павильон «Атом» на ВДНХ (10,6 тыс.), «Музей Москвы» (7,8 тыс.) и Московский государственный объединённый музей-заповедник «Коломенское — Измайлово» (7,5 тыс.).
Программа включала мастер-классы и лекции, экскурсии, спектакли, встречи с известными деятелями.
Ранее сообщалось, что в финал национального конкурса Минкультуры вышли три музея из Пермского края.