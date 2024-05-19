Хаменеи выразил надежду, что Раиси выжил после инцидента с вертолётом
- AP
- © Office of the Iranian Supreme Leader
По словам Хаменеи, которые приводит агентство IRNA, народ Ирана надеется, что Раиси вернётся. Верховный лидер также призвал «молиться о здравии» всех, кто находился на борту президентского вертолёта.
Он отметил, что если народ Ирана не будет волноваться из-за произошедшего, то никаких сбоев в управлении исламской республикой не возникнет.
Ранее Генштаб вооружённых сил Ирана приказал бросить все силы на поиски президентского вертолёта.