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Хаменеи выразил надежду, что Раиси выжил после инцидента с вертолётом

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что президент исламской республики Ибрагим Раиси выжил после предполагаемой жёсткой посадки его вертолёта.
Хаменеи выразил надежду, что Раиси выжил после инцидента с вертолётом
  • AP
  • © Office of the Iranian Supreme Leader

По словам Хаменеи, которые приводит агентство IRNA, народ Ирана надеется, что Раиси вернётся. Верховный лидер также призвал «молиться о здравии» всех, кто находился на борту президентского вертолёта.

Он отметил, что если народ Ирана не будет волноваться из-за произошедшего, то никаких сбоев в управлении исламской республикой не возникнет.

Ранее Генштаб вооружённых сил Ирана приказал бросить все силы на поиски президентского вертолёта.

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