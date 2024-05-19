Хаменеи выразил надежду, что Раиси выжил после инцидента с вертолётом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что президент исламской республики Ибрагим Раиси выжил после предполагаемой жёсткой посадки его вертолёта.

По словам Хаменеи, которые приводит агентство IRNA, народ Ирана надеется, что Раиси вернётся. Верховный лидер также призвал «молиться о здравии» всех, кто находился на борту президентского вертолёта.

Он отметил, что если народ Ирана не будет волноваться из-за произошедшего, то никаких сбоев в управлении исламской республикой не возникнет.

Ранее Генштаб вооружённых сил Ирана приказал бросить все силы на поиски президентского вертолёта.