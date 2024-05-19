Press TV: КСИР опроверг данные о выходе на связь находившихся в вертолёте Раиси

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами опроверг информацию о выходе на связь находившихся в вертолёте иранского лидера Ибрагима Раиси после жёсткой посадки.

Об этом информирует телеканал Press TV.

«Сообщения о контактах сопровождавших президента после катастрофы не соответствуют действительности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее аналитик Али Реда Хоссейни заявил RT, что добраться до места крушения вертолёта Раиси будет трудно из-за плотного лесного массива.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.