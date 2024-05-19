NYT: ЧП с вертолётом Раиси произошло в деликатный момент международных отношений

Авария с вертолётом президента Ирана Ибрагима Раиси произошла через несколько дней после того, как американские и иранские чиновники провели через посредников переговоры, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The New York Times.

Как сказано в материале, происшествие с вертолётом Раиси произошло в «деликатный» момент для международных отношений — через несколько дней после того, как высокопоставленные чиновники Ирана и США провели переговоры через посредников, пытаясь сгладить угрозу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.