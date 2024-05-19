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Иранский Красный Полумесяц опроверг данные об обнаружении вертолёта Раиси

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Информация об обнаружении совершившего жёсткую посадку на северо-западе Ирана вертолёта с президентом исламской республики Ибрагимом Раиси на борту не соответствует действительности.
Иранский Красный Полумесяц опроверг данные об обнаружении вертолёта Раиси
  • AP
  • © Azin Haghighi, Moj News Agency

Как сообщает новостное агентство Mehr, эти данные опровергли в Обществе Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.

«В национальном штабе по чрезвычайным ситуациям Красного Полумесяца заявили, что сообщение об обнаружении президентского вертолёта, о котором заявили некоторые местные информационные агентства, не соответствует действительности», — указывается в сообщении.

Ранее телеканал Press TV распространил информацию, согласно которой вертолёт президента Ирана был найден спасателями.

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