Иранский Красный Полумесяц опроверг данные об обнаружении вертолёта Раиси
- AP
- © Azin Haghighi, Moj News Agency
Как сообщает новостное агентство Mehr, эти данные опровергли в Обществе Красного Полумесяца Исламской Республики Иран.
«В национальном штабе по чрезвычайным ситуациям Красного Полумесяца заявили, что сообщение об обнаружении президентского вертолёта, о котором заявили некоторые местные информационные агентства, не соответствует действительности», — указывается в сообщении.
Ранее телеканал Press TV распространил информацию, согласно которой вертолёт президента Ирана был найден спасателями.