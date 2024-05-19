Иранский Красный Полумесяц опроверг данные об обнаружении вертолёта Раиси

Информация об обнаружении совершившего жёсткую посадку на северо-западе Ирана вертолёта с президентом исламской республики Ибрагимом Раиси на борту не соответствует действительности.

AP

© Azin Haghighi, Moj News Agency

Как сообщает новостное агентство Mehr, эти данные опровергли в Обществе Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. «В национальном штабе по чрезвычайным ситуациям Красного Полумесяца заявили, что сообщение об обнаружении президентского вертолёта, о котором заявили некоторые местные информационные агентства, не соответствует действительности», — указывается в сообщении. Ранее телеканал Press TV распространил информацию, согласно которой вертолёт президента Ирана был найден спасателями.