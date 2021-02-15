СТРАНА: чтобы у его дома почистили снег, украинцу пришлось «убить» отчима

17:11
Полиция огородила часть Ильинского сквера в Москве после обрушения лесов
Часть Ильинского сквера в Москве была оцеплена полицией после обрушения строительных лесов на здании.
17:09
Во Франции оштрафовали компанию Google на €1,1 млн
Компания Google оштрафована во Франции на €1,1 млн за ошибочное составление рейтинга отелей.
17:03
Лавров позитивно оценил созыв Всебелорусского народного собрания
В МИД России позитивно оценивают созыв Всебелорусского народного собрания. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
16:59
Назван состав женской сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Стало известно, кто из российских биатлонисток выступит в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
16:57
Эксперт оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов
Главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова оценила возможную связь между стоимостью и эффективностью витаминов.
16:55
«Спутник V» могут одобрить в Индии через несколько недель
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в Индии в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости индийский посол в России Бала Венкатеш Варма.
16:54
Синоптики предупредили об аномальных морозах в Удмуртии
Синоптики предупредили о возвращении аномальных морозов в Удмуртию.
16:52
Эксперт прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала
Доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.
16:52
Эксперт рассказал, что делать в случае отзыва неисправных автомобилей
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин рассказал, что делать в случае отзыва неисправных машин.
16:49
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за непогоды
Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности до 18 февраля из-за неблагоприятных погодных условий. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Гуменюк.
16:49
«Чемпионат»: футболист «Краснодара» Рамирес получил серьёзную травму
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок.
16:49
Синоптик прокомментировал ситуацию с весенними паводками в России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал ситуацию с весенними паводками в России.
16:47
Эксперт дала рекомендации по выбору витаминов
Главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова дала рекомендации по выбору витаминов.
16:46
В МЧС предупредили о снегопаде в Петербурге
В ночь на 16 февраля в Петербурге ожидается сильный снегопад. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на МЧС.
16:45
В Москве назвали объёмы вывезенного на снегосплавные пункты снега
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, сколько снега с начала снегопада было вывезено на снегосплавные пункты.
16:45
Артиллеристы ЧФ провели учения в Крыму
Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота провели учебно-боевые стрельбы на крымском межвидовом полигоне Опук.
16:44
В Казани из-за гололёда травмировались 95 человек
За выходные, 13—14 февраля, в Казани из-за гололёда пострадали 95 человек.
16:43
В Петербурге рассказали о ходе работ по уборке снега с улиц
С 8 по 14 февраля 2021 года в Петербурге выпало более 6 см снега. Городские службы вывезли из города более 140 тыс. кубометров снега за неделю.
16:42
В СПбПУ откроется прививочный центр
В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого (СПбПУ) 17 февраля 2021 года откроется профильный прививочный центр, где сотрудники и студенты смогут привиться от коронавируса.
16:40
В Ленинградской области начались учения курсантов-танкистов войск ЗВО
В Ленинградской области начались учения курсантов центра по подготовке танковых экипажей Западного военного округа. Военнослужащие осваивают приёмы экстремального вождения.
16:38
Менеджер Исмаилова прокомментировал попадание бойца в аварию
Азамат Бостанов, менеджер российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, прокомментировал информацию о попадании своего клиента в автомобильную аварию.
16:34
Голикова рассказала о росте производства дефицитных онкологических препаратов
За последние три месяца в России в три раза выросло производство дефицитных онкологических препаратов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
16:28
В США за сутки выявили почти 65 тысяч случаев коронавируса
В США за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 64 938 человек.
16:22
Кафельников считает, что в матче Рублёва и Медведева нельзя назвать фаворита
Олимпийский чемпион и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о предстоящем матче 1/4 финала Australian Open между российскими теннисистами Андреем Рублёвым и Даниилом Медведевым.
16:18
Инвесторы «Мотор Сич» из КНР увеличили в споре с Украиной сумму ущерба
Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» увеличили сумму ущерба на $100 млн в судебном споре с Украиной.
16:16
Главы МИД России и Армении встретятся в Москве 17 февраля
Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян проведут переговоры в Москве 17 февраля.
16:15
Кафельников назвал большим достижением выход трёх российских теннисистов в четвертьфинал AO
Олимпийский чемпион и экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о выходе российских теннисистов Аслана Карацева, Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинал турнира Большого шлема Australian Open.
16:12
В ВОЗ рекомендовали вакцинироваться переболевшим коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют сделать прививку от коронавирусной инфекции лицам, переболевшим COVID-19. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
15:59
Губерниев рассказал о накалённой обстановке в женской сборной России по биатлону
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об обстановке в женской сборной России по биатлону после завершения первой половины чемпионата мира в Поклюке.
15:55
Сечин рассказал о планах вакцинации сотрудников «Роснефти» от COVID-19
«Роснефть» должна завершить процесс вакцинации своих сотрудников от коронавируса в марте этого года, сообщил глава компании Игорь Сечин.
15:49
Агент футболиста «Спартака» Ташаева: ищем варианты с арендой до окончания сезона
Алан Агузаров, агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева, рассказал, что его клиент намерен уйти в аренду.
15:40
Москвичи сделали пожертвования на сумму более 2 млн рублей на портале mos.ru
Жители Москвы пожертвовали более 2 млн рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru.
15:39
В кабмине ФРГ ответили на запрос АдГ о следах отравляющего вещества в крови Навального
В ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге говорится, что следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его сторонниками, и других предметах идентичны.
15:38
В Госдуму внесли проект, отменяющий ответственность за ряд нарушений на митингах
В Госдуму внесён законопроект, который предлагает отменить административную ответственность за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах.
15:37
Экс-футболист ЦСКА Пономарёв сомневается в полезности трансфера Бохинена
Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход норвежского полузащитника Эмиля Бохинена.
15:20
АвтоВАЗ отзывает для ремонта более 9 тысяч автомобилей Lada Xray
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ отзывает для ремонта 9311 автомобилей Lada Xray, выпущенных с января по май 2019 года.
15:14
В Германии оценили возможность использования вакцины «Спутник V»
После одобрения в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть использована в Германии. Об этом на брифинге заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
15:08
Представлен мяч финала Лиги чемпионов 2021 года
Союз европейских футбольных ассоциаций представил официальный мяч финала Лиги чемпионов 2021 года.
15:02
В Финляндии отметили роль России в реализации Минских соглашений
Россия играет большую роль в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
14:57
Бывшая нидерландская гимнастка рассказала о сексуальных домогательствах в спорте
Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лёр, которая также известна как актриса фильмов для взрослых, рассказала о сексуальных домогательствах в спортивной гимнастике.
14:47
Футболист «Зенита» Малком выбыл из строя как минимум на месяц
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком получил травму и выбыл из строя минимум на месяц.
14:44
Лавров заявил, что отношений России и ЕС «почти не осталось»
Отношений Москвы и Брюсселя «почти не осталось», но российская сторона готова продолжать диалог. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
14:38
В Самарской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
В Самарской области за сутки выявили 297 случаев заболевания COVID-19.
14:36
В Кремле оценили предложение Маска пообщаться с Путиным в соцсети
Предложение предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse интересное, однако сперва необходимо разобраться, что предлагает бизнесмен. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
14:35
Балтфлот провёл лётные учения в Калининградской области
В Калининградской области состоялись учения лётчиков морской авиации Балтийского флота.
14:35
Число случаев коронавируса в Белоруссии достигло почти 270 тысяч
В Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 1100 и достигло 269 787.
14:34
Константин Бронзит рассказал о своей преподавательской деятельности
Профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит рассказал о своей преподавательской деятельности.
14:34
Врач рассказала о причинах внезапного набора веса
Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала о факторах, которые могут привести к набору лишнего веса.
14:34
В Томской области оценили динамику распространения COVID-19
В Томской области за сутки выявлено 67 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время — 29 478.
14:32
В Самарской области в 2021 году построят ещё один ФАП
В 2021 году в посёлке Томанском (Самарская область) в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будет построено новое модульное здание фельдшерско-акушерского пункта.