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Оргкомитет Игр БРИКС получил заявки на участие из 100 стран

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Генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов сообщил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту, что около пяти тысяч человек из 100 стран подали заявки на участие в Играх БРИКС.
Оргкомитет Игр БРИКС получил заявки на участие из 100 стран
  • РИА Новости

«Подготовка идёт по плану, но с некоторыми нюансами. До 15 мая нужно финализировать список видов спорта. По некоторым есть недобор стран, думаем, всё-таки доберём по десять стран на вид. На данный момент мы получили заявку от 4817 человек из 100 стран. На ряде объектов ещё проводятся ремонтные работы», — сказал Денисов.

Напомним, что в середине апреля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения.

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

Ранее сообщалось, что на Игры БРИКС за два дня с начала продаж реализовано 4,5 тыс. билетов.

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