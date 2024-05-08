Оргкомитет Игр БРИКС получил заявки на участие из 100 стран
- РИА Новости
«Подготовка идёт по плану, но с некоторыми нюансами. До 15 мая нужно финализировать список видов спорта. По некоторым есть недобор стран, думаем, всё-таки доберём по десять стран на вид. На данный момент мы получили заявку от 4817 человек из 100 стран. На ряде объектов ещё проводятся ремонтные работы», — сказал Денисов.
Напомним, что в середине апреля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в Играх БРИКС примут участие спортсмены из всех стран объединения.
Соревнования пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
Ранее сообщалось, что на Игры БРИКС за два дня с начала продаж реализовано 4,5 тыс. билетов.