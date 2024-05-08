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Защита Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами

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Адвокаты принесли в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны России Тимура Иванова, который подозревается в получении взятки.
Защита Тимура Иванова принесла в Мосгорсуд четыре пакета с его наградами
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, пакеты с надписью «Армия России» несли два человека.

Сейчас Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест Иванова. Заседание закрыли от журналистов, Иванов участвует по видеосвязи из СИЗО.

25 апреля суд отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов. Речь идёт об Александре Фомине, который, по данным следствия, оказал Иванову и второму фигуранту дела, Сергею Бородину, услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом зданий.

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

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