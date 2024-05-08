Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны

Денис Балуев, адвокат заместителя министра обороны России Тимура Иванова, подтвердил, что его подзащитный временно отстранён от должности.

РИА Новости

Об этом он сказал RT. 24 апреля источник ТАСС сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра. 8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.