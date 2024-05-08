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Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны

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Денис Балуев, адвокат заместителя министра обороны России Тимура Иванова, подтвердил, что его подзащитный временно отстранён от должности.
Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны
  • РИА Новости

Об этом он сказал RT.

24 апреля источник ТАСС сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.

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