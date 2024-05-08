Адвокат подтвердил, что Иванов отстранён от должности замминистра обороны
Денис Балуев, адвокат заместителя министра обороны России Тимура Иванова, подтвердил, что его подзащитный временно отстранён от должности.
- РИА Новости
Об этом он сказал RT.
24 апреля источник ТАСС сообщил, что министр обороны Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.
8 мая Мосгорсуд оставил в СИЗО Тимура Иванова, обвиняемого во взяточничестве.
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