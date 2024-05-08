Медведев назвал Кубу давним и надёжным партнёром России
Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».
«Куба — наш давний и надёжный партнёр», — отметил Медведев.
По его словам, для многих поколений эта страна является символом мужества и самоотверженности граждан в борьбе за независимость своей Родины.
В настоящее время между Россией и Кубой ведётся интенсивный политический диалог и развивается межведомственная кооперация.
7 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву.
Он будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая.