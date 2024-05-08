Медведев назвал Кубу давним и надёжным партнёром России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом заявил, что Куба является давним и надёжным партнёром России.

Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».

«Куба — наш давний и надёжный партнёр», — отметил Медведев.

По его словам, для многих поколений эта страна является символом мужества и самоотверженности граждан в борьбе за независимость своей Родины.

В настоящее время между Россией и Кубой ведётся интенсивный политический диалог и развивается межведомственная кооперация.

7 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву.

Он будет присутствовать на параде Победы на Красной площади 9 мая.