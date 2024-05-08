Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне 9—11 июля 2024 года.

Об этом заявили в пресс-службе альянса.

«США примут 9—11 июля саммит НАТО в Вашингтоне», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на встрече будет председательствовать генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее российский посол в Бельгии Александр Токовинин заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне продолжит закреплённый ранее курс на конфронтацию с Россией и подчеркнёт заряженность альянса на эскалацию кризиса на Украине.

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отметил, что отношения Россия — НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война».