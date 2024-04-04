Посол России: саммит НАТО в США закрепит курс на конфронтацию с Россией

Саммит НАТО в Вашингтоне продолжит закреплённый ранее курс на конфронтацию с Россией и подчеркнёт заряженность альянса на эскалацию кризиса на Украине, заявил российский посол в Бельгии Александр Токовинин.

«Объявив нашу страну самой значительной и прямой угрозой своей безопасности, государства альянса наращивают присутствие вблизи российских границ, раздувают военные расходы, разгоняют маховик военной промышленности... Уже открытым текстом говорится, что НАТО готовится к большой войне в Европе», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, на будущем саммите, вероятнее всего, будет обсуждаться вопрос повышения оборонных расходов и «мантра о том, что Россия не должна победить на Украине».

«Ничего не будет сказано о том, насколько безрассудной является заряженность НАТО на эскалацию украинского кризиса, что чревато скатыванием к прямому военному столкновению ядерных держав», — подчеркнул посол.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что политика НАТО в отношении России приведёт к деградации обстановки в Европе.

Также Гаврилов заявил, что отношения Россия — НАТО сегодня можно охарактеризовать как «более чем холодная война».

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО активно участвует в организации обстрелов территории страны.