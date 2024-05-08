МО: подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи в зоне специальной военной операции.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике ВС Украины в районах населённых пунктов Спорное, Андреевка, Курдюмовка, Миньковка и Клещеевка ДНР.

Уточняется, что потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, танк и два автомобиля.

Также ведомство сообщает, что Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Новокалиново в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, армия России освободила Кисловку в Харьковской области.