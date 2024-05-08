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Бойца ММА Исламова задержали в Москве за ДТП на мосту в Санкт-Петербурге

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Бывший боец лиги Hadrcore Ибрагим (Никархо) Исламов был задержан в Москве после ДТП в Санкт-Петербурге.
Бойца ММА Исламова задержали в Москве за ДТП на мосту в Санкт-Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Уголовное дело возбудили по статье о действиях, угрожавших безопасной эксплуатации транспортных средств.

Напомним, что арендованный Porsche Cayenne врезался в ограждение Троицкого моста в Санкт-Петербурге. Водитель скрылся с места происшествия.

Отмечается, что автомобиль арендовал Исламов. Перед аварией он в соцсетях выложил видео из автомобиля.

Ранее сообщалось, что российского бойца Асбарова дисквалифицируют за употребление допинга.

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