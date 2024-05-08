L'Équipe: Зидан зажжёт олимпийский котёл

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского котла в Марселе (Франция).

Как сообщает L'Équipe, первым участником эстафеты олимпийского огня на территории страны — хозяйки предстоящих Игр будет пловец Флоран Маноду, а третьим участником эстафеты станет Зидан, который в дальнейшем зажжёт олимпийский котёл.

Эстафета завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Зидан за свою карьеру тренировал только «Реал» (с 2016-го по 2018-й и с 2019-го по 2021-й). Сливочные под его руководством трижды выиграли Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Ранее Зидан опроверг информацию о возможном назначении в «Баварию».