Metaratings: решение по будущему Фернандеса в «Зените» пока не принято
- РИА Новости
Как сообщает Metaratings, существует вероятность, что защитник останется в «Зените». Этот вопрос руководство сине-бело-голубых будет обсуждать уже по завершении сезона.
В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями.
В апреле в «Зените» сообщили, что Фернандес успешно перенёс операцию.
Ранее сообщалось, что Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле.