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Metaratings: решение по будущему Фернандеса в «Зените» пока не принято

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Защитник «Зенита» Марио Фернандес не сможет принять участие в оставшихся матчах в текущем сезоне РПЛ.
Metaratings: решение по будущему Фернандеса в «Зените» пока не принято
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, существует вероятность, что защитник останется в «Зените». Этот вопрос руководство сине-бело-голубых будет обсуждать уже по завершении сезона.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл 18 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями.

В апреле в «Зените» сообщили, что Фернандес успешно перенёс операцию.

Ранее сообщалось, что Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле.

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