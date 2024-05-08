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Адвокат: суд удовлетворил иск об обращении имущества «Макфы» в доход государства

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Суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества группы «Макфа».
Адвокат: суд удовлетворил иск об обращении имущества «Макфы» в доход государства
  • РИА Новости

Об этом сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, которая представляет семью ответчика Михаила Юревича.

«Иск удовлетворил», — сказала она, отвечая на вопрос, вынес ли суд решение.

Генеральная прокуратура России ранее подготовила и подала иск к АО «Макфа», а также аффилированным с ним компаниям. 4 апреля стало известно, что судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество всех обособленных предприятий производителя макарон.

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