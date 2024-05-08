RT в Telegram
Подпишись

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения.
Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
  • РИА Новости

В указе российский лидер постановил утвердить прилагаемые «Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

Он вступает в силу 8 мая.

Целями данной политики указывается формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Ранее Путин заявил, что сохранение вековых ценностей и традиций является ключевым приоритетом для страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить