Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения.

В указе российский лидер постановил утвердить прилагаемые «Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

Он вступает в силу 8 мая.

Целями данной политики указывается формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.

Ранее Путин заявил, что сохранение вековых ценностей и традиций является ключевым приоритетом для страны.