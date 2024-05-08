Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
- РИА Новости
В указе российский лидер постановил утвердить прилагаемые «Основы государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».
Он вступает в силу 8 мая.
Целями данной политики указывается формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.
Ранее Путин заявил, что сохранение вековых ценностей и традиций является ключевым приоритетом для страны.