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Управляющий партнёр Безбородов: рост тарифов в КНР исключён особенностями рынка

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Никаких скачков тарифов на контейнерные перевозки из Китая не было, это исключено особенностями работы этого рынка, утверждает Алексей Безбородов, являющийся управляющим партнёром российского ООО «Инфра Проекты».
Управляющий партнёр Безбородов: рост тарифов в КНР исключён особенностями рынка
  • AP

О том, что Китай поднял тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию, ранее сообщил портал Infotrans Media Belarus, ссылаясь на данные экспедиционных компаний.

По словам Безбородова, вероятности того, что какая-то компания, например China Rail или «мелкий экспедитор в Урумчи», вдруг поднимает тарифы на $500—800, «исключены самим фактом существования рынка».

«Это по железнодорожным перевозкам. По морю всё просто — можно смотреть на шанхайскую фрахтовую биржу, там спотовые ставки все понятны. По долгосрочным ставкам, естественно, никаких изменений также не происходило», — сказал собеседник агентства.

Безбородов добавил, что рынок контейнерных перевозок свободный и в части морских, и в части железнодорожных перевозок.

Эксперт вместе с этим напомнил, что в Китае присутствует регулирование на этом рынке, а чаще всего это регулирование происходит за счёт так называемых экспортных субсидий.

В феврале глава РЖД Олег Белозёров заявил об увеличении железнодорожных перевозок между Россией и Китаем в 2023 году.

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