РЖД в 2023 году зафиксировали рост объёма перевозок с Китаем на 36%

Глава РЖД Олег Белозёров заявил об увеличении железнодорожных перевозок между Россией и Китаем в 2023 году.

«По итогам года объём составил рекордный 161 млн т, что на 36% выше уровня 2022 года», — цитирует его Интерфакс.

По словам Белозёрова, важную роль в этих перевозках сыграла работа погранпереходов.

«Новый переход Нижнеленинское — Тунцзян перешёл в стадию активной эксплуатации, по нему перевезено уже свыше 3 млн т», — подчеркнул он.

Движение по ж/д мосту Нижнеленинское — Тунцзян было запущено в ноябре 2022 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства с Китаем — важнейшая задача, которую ставит перед собой Москва.