Лавров: Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с КНР

Развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства с Китаем — важнейшая задача, которую ставит перед собой Москва. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая в ходе «правительственного часа» в Государственной думе, Лавров отметил, что партнёрство России с Китаем играет стабилизирующую роль в мировых делах.

«В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю их историю уровне», — отметил Лавров, добавив, что в основе этого партнёрства лежит доверительный диалог между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин обсудили рекордный рост российско-китайской торговли.