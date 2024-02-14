RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с КНР

Короткая ссылка
Развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства с Китаем — важнейшая задача, которую ставит перед собой Москва. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с КНР
  • РИА Новости

Выступая в ходе «правительственного часа» в Государственной думе, Лавров отметил, что партнёрство России с Китаем играет стабилизирующую роль в мировых делах.

«В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю их историю уровне», — отметил Лавров, добавив, что в основе этого партнёрства лежит доверительный диалог между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин обсудили рекордный рост российско-китайской торговли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить