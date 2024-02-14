Лавров: Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с КНР
- РИА Новости
Выступая в ходе «правительственного часа» в Государственной думе, Лавров отметил, что партнёрство России с Китаем играет стабилизирующую роль в мировых делах.
«В этом году мы с китайскими друзьями отметим 75-летие установления дипломатических отношений, которые сейчас находятся на наилучшем за всю их историю уровне», — отметил Лавров, добавив, что в основе этого партнёрства лежит доверительный диалог между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее стало известно, что Путин и Си Цзиньпин обсудили рекордный рост российско-китайской торговли.