Радимов объяснил, почему считает Тюкавина лучшим игроком РПЛ в апреле
- РИА Новости
«Во-первых, забивает в каждом матче. Во-вторых, ведёт команду вперёд. Повзрослел, стал тем вожаком «Динамо», без которого команду представить невозможно», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.
Как сообщается на сайте лиги, в число претендентов также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).
В апреле нападающий в пяти матчах РПЛ отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.