Радимов объяснил, почему считает Тюкавина лучшим игроком РПЛ в апреле

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказал мнение, почему нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в апреле.

«Во-первых, забивает в каждом матче. Во-вторых, ведёт команду вперёд. Повзрослел, стал тем вожаком «Динамо», без которого команду представить невозможно», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Как сообщается на сайте лиги, в число претендентов также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).

В апреле нападающий в пяти матчах РПЛ отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.