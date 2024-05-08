RT в Telegram
Подпишись

Радимов объяснил, почему считает Тюкавина лучшим игроком РПЛ в апреле

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказал мнение, почему нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим игроком РПЛ в апреле.
Радимов объяснил, почему считает Тюкавина лучшим игроком РПЛ в апреле
  • РИА Новости

«Во-первых, забивает в каждом матче. Во-вторых, ведёт команду вперёд. Повзрослел, стал тем вожаком «Динамо», без которого команду представить невозможно», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

Как сообщается на сайте лиги, в число претендентов также вошли Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»). 

В апреле нападающий в пяти матчах РПЛ отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее Тюкавин назвал гол в ворота «Сочи» одним из лучших в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить