Захарова: в ФРГ стараются поскорее «замять» тему с утечкой беседы военного

Правящие круги в Германии стремятся поскорее «замять» неудобную тему с утечкой переговоров инспектора ВВС ФРГ Инго Герхартца, обсуждавшего удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Завершение расследования в отношении гражданина ФРГ Инго Герхартца для нас означает стремление германских правящих кругов поскорее «замять» неудобную для себя тему», — сказала она РИА Новости.

По словам дипломата, в бундесвере не только проговорились о планах увеличить вовлечённость в украинский конфликт, но и «сдали» британских союзников.

«Они пошли проверенным путём по принципу: «нет темы — нет проблемы»... Это стандартный формат поведения западников в ситуациях, когда их «ловят за руку», — добавила Захарова.

Ранее прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца.

Захарова указала на лицемерие Запада на фоне решения ФРГ.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.