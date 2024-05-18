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Захарова указала на лицемерие Запада из-за решения ФРГ закрыть дело об утечке

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на лицемерие Запада на фоне решения ФРГ закрыть дело инспектора ВВС, который обсуждал удары по Крымскому мосту.

Как сообщает РИА Новости, ранее прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца.

«Вся эта история — ещё одно проявление лицемерия Запада... Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников... западные столицы пытаются сделать всё возможное, лишь бы скрыть шокирующую правду», — сказала она в комментарии агентству.

При этом, подчеркнула Захарова, если нужно обвинить Россию, это делается молниеносно безо всяких расследований.

1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.

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