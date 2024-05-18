Захарова указала на лицемерие Запада из-за решения ФРГ закрыть дело об утечке
Как сообщает РИА Новости, ранее прокуратура Берлина закрыла расследование против инспектора ВВС Германии Инго Герхартца.
«Вся эта история — ещё одно проявление лицемерия Запада... Когда есть прямые или косвенные свидетельства неприглядных действий союзников... западные столицы пытаются сделать всё возможное, лишь бы скрыть шокирующую правду», — сказала она в комментарии агентству.
При этом, подчеркнула Захарова, если нужно обвинить Россию, это делается молниеносно безо всяких расследований.
1 марта главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, которые обсуждали атаку на Крымский мост ракетами Taurus.
2 марта в Минобороны ФРГ подтвердили телеканалу ARD, что переговоры офицеров немецкой армии прослушивались.