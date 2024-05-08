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Продюсер: Канье Уэст всё же может приехать в Россию, но не летом

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Американский рэпер Канье Уэст всё же может приехать в Россию, но не летом, а позже, считает продюсер Яна Рудковская.
Продюсер: Канье Уэст всё же может приехать в Россию, но не летом
  • Gettyimages.ru

В сети ранее появились слухи о том, что рэпер собирается выступить 8 июня в «Лужниках». RT выяснил, что это не так.

По информации Рудковской, сейчас ведутся переговоры с Евгением Финкельштейном. Его компания PMI организует выступления. Сам Финкельштейн заявил RT, что шанс на визит рэпера есть: «Он давно хочет приехать в Россию».

«По поводу выступления 8 июня — в такие короткие сроки это не делается. Необходимо согласовать всё с полицией, обеспечить безопасность всем», — добавил Финкельштейн.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее сообщил, что переговоры с американским рэпером действительно велись около двух месяцев назад, но они не привели к конкретным договорённостям.

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