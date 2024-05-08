RT: Канье Уэст не приедет с концертом в Россию через месяц

Рэпер и предприниматель Канье Уэст не приедет с концертом в Россию через месяц, выяснил RT.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что переговоры с американским рэпером действительно велись около двух месяцев назад, но они не привели к конкретным договорённостям.

«Месяца два-полтора назад была возня из-за того, что Канье заявил, что он русский, приедет в Россию и так далее. На этой волне, конечно же, многие пытались с ним связаться и договориться», — объяснил он.

О том, что Уэст должен был выступить в Москве, ничего не знают и в «Лужниках», добавил Ратников.

«Руководство [арены] также опровергло эту историю», — сказал он.

Ранее Уэст сообщил, что отдел дизайна в его компании Yeezy возглавил российский модельер Гоша Рубчинский.