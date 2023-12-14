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Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста Yeezy

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Рэпер и предприниматель Канье Уэст сообщил, что отдел дизайна в его компании Yeezy возглавил российский модельер Гоша Рубчинский.
Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста Yeezy
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом американский бизнесмен сообщил в своих соцсетях.

Ранее в Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, который объединил экспертов в области моды более чем из 60 стран мира.

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