Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста Yeezy

Рэпер и предприниматель Канье Уэст сообщил, что отдел дизайна в его компании Yeezy возглавил российский модельер Гоша Рубчинский.

Об этом американский бизнесмен сообщил в своих соцсетях.

Ранее в Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, который объединил экспертов в области моды более чем из 60 стран мира.