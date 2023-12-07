В Москве подвели итоги международного форума BRICS+ Fashion Summit
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в шоуруме показали коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, среди них работы дизайнеров из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции.
«Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 млн рублей», — добавила вице-мэр.
В рамках форума провели образовательный интенсив, мастер-классы, лекции и тематическую выставку.
Ранее Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве представителей креативных индустрий столицы с другими странами.