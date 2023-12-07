В Москве подвели итоги международного форума BRICS+ Fashion Summit

В Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, который объединил экспертов в области моды более чем из 60 стран мира.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в шоуруме показали коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, среди них работы дизайнеров из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. «Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 млн рублей», — добавила вице-мэр. В рамках форума провели образовательный интенсив, мастер-классы, лекции и тематическую выставку. Ранее Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве представителей креативных индустрий столицы с другими странами.