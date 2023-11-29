Представители креативных индустрий Москвы сотрудничают более чем с 20 странами
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Во вторник, 28 ноября, в Москве начал работу форум BRICS+ Fashion Summit. Как отметила Сергунина, это наглядный пример заинтересованности государств в обмене опытом.
За два года столичные представители креативных индустрий выстроили сотрудничество более чем с 20 странами. Проекты реализуются в сфере моды, лёгкой промышленности, кинематографе.
«Сегодня экспортная стратегия столицы сфокусирована на взаимодействии с дружественными государствами. Большой потенциал мы видим в укреплении партнёрских отношений со странами БРИКС+», — сказала Сергунина.
По её словам, программы сотрудничества уже дают первые результаты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице 106,5 тыс. организаций работают в сфере креативных индустрий, и их число продолжает увеличиваться.