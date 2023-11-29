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Представители креативных индустрий Москвы сотрудничают более чем с 20 странами

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о сотрудничестве представителей креативных индустрий столицы с другими странами.
Представители креативных индустрий Москвы сотрудничают более чем с 20 странами
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Во вторник, 28 ноября, в Москве начал работу форум BRICS+ Fashion Summit. Как отметила Сергунина, это наглядный пример заинтересованности государств в обмене опытом.

За два года столичные представители креативных индустрий выстроили сотрудничество более чем с 20 странами. Проекты реализуются в сфере моды, лёгкой промышленности, кинематографе.

«Сегодня экспортная стратегия столицы сфокусирована на взаимодействии с дружественными государствами. Большой потенциал мы видим в укреплении партнёрских отношений со странами БРИКС+», — сказала Сергунина.

По её словам, программы сотрудничества уже дают первые результаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице 106,5 тыс. организаций работают в сфере креативных индустрий, и их число продолжает увеличиваться.

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