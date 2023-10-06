Собянин: в Москве 106,5 тысячи организаций заняты в сфере креативных индустрий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице 106,5 тыс. организаций работают в сфере креативных индустрий, и их число продолжает увеличиваться.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин также напомнил, что городское Агентство креативных индустрий, созданное в 2020 году, создаёт проекты для предпринимателей, оказывает финансовую поддержку данному виду бизнеса, в частности предоставляет льготные кредиты и гранты.

Кроме того, в Москве было организовано шесть крупных креативных пространств.

Ранее сообщалось, что фестиваль креативных индустрий пройдёт в подмосковной Балашихе на территории арт-квартала «Фабрика 1830».