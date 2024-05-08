Путин включил контроль за рынком компьютерных игр в основы госполитики
- РИА Новости
Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Как сказано в документе, задачами, которые связаны с совершенствованием механизмов госуправления в области исторического просвещения, являются создание механизмов государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искажённое представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире.
Путин 8 мая утвердил основы государственной политики в области исторического просвещения.
Он заявил, что сохранение вековых ценностей и традиций является ключевым приоритетом для страны.