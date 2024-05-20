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IRNA: Путин провёл встречу с послом Ирана касательно ситуации с вертолётом Раиси

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Президент России Владимир Путин провёл встречу с послом Ирана в России Каземой Джалали касательно ситуации с вертолётом иранского лидера Ибрагима Раиси в присутствии высокопоставленных должностных лиц сферы обороны и безопасности страны.

Об этом пишет IRNA.

Отмечается, что на встрече присутствовали министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, глава МЧС России Александр Куренков, советник президента России Игорь Левитин и один из представителей Федеральной службы безопасности России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вертолёты и спасатели из России по поручению Путина подключатся к операции по поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта, в котором находился Раиси.

Также сообщалось, что Азербайджан может направить в Иран 40 спасателей.

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