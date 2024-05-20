Песков: вертолёты и 60 спасателей по поручению Путина подключатся к операции в Иране

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вертолёты и спасатели из России по поручению главы государства Владимира Путина подключатся к операции по поиску совершившего жёсткую посадку вертолёта, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси.

По его словам, вертолёты и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах.

«Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что по поручению Путина в Тебриз отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей.

Также Песков заявил, что Путин внимательно следит за ситуацией с вертолётом Раиси.