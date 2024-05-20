Песков: Путин внимательно следит за ситуацией с вертолётом Раиси

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жёсткую посадку вертолётом президента Ирана Ибрагима Раиси.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолётом, в котором находился президент Ирана Ибрагим Раиси», — сказал он.

Ранее советник президента России Игорь Левитин заявил, что Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси.

Также сообщалось, что по поручению Путина в Тебриз отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей.