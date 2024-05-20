Полёт турецкого БПЛА по поиску вертолёта Раиси отслеживали более 200 тысяч человек

Полёт турецкого беспилотника Akıncı, который участвует в поисках совершившего жёсткую посадку вертолёта с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, отслеживали более 200 тыс. человек.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Flightradar24. Ранее стало известно, что направленный Турцией для участия в поисках потерпевшего крушение вертолёта с Раиси беспилотник Akıncı вошёл в воздушное пространство страны.