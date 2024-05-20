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МЧС России направит спасателей в Тебриз для участия в поисках вертолёта Раиси

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МЧС России направит спасателей в Тебриз для участия в поисках вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.

Информация об этом появилась в Telegram-канале
ведомства.

«В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников отряда «Центроспас» и центра «Лидер», — заявили в министерстве.

В её составе 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолёт БО-105.

Отмечается, что погрузка спецтехники проходит в аэропорту Жуковский. 

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина в Тебриз отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей.

Также советник президента России Игорь Левитин заявил, что Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси.

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