МЧС России направит спасателей в Тебриз для участия в поисках вертолёта Раиси

МЧС России направит спасателей в Тебриз для участия в поисках вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси.

Информация об этом появилась в Telegram-канале

ведомства.

«В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России из сотрудников отряда «Центроспас» и центра «Лидер», — заявили в министерстве.

В её составе 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолёт БО-105.

Отмечается, что погрузка спецтехники проходит в аэропорту Жуковский.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина в Тебриз отправятся два передовых самолёта, вертолёты и 50 профессиональных горноспасателей.

Также советник президента России Игорь Левитин заявил, что Путин с самого начала следит за ситуацией с вертолётом Раиси.