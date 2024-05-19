Спасательная операция в тяжёлых погодных условиях: что известно о жёсткой посадке вертолёта с президентом Ирана на борту

В Иране идёт спасательная операция по поиску вертолёта, на борту которого находилась представительная делегация во главе с президентом страны Ибрагимом Раиси. Вертолёт совершил жёсткую посадку примерно в 40 км от ирано-азербайджанской границы. По имеющимся данным, спасательные бригады добрались до предполагаемого района инцидента, однако работы осложнены ландшафтом и погодными условиями. Ряд государств предложили помощь в проведении поисковой операции.

Вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Ибрагим Раиси, совершил жёсткую посадку примерно в 40 км от ирано-азербайджанской границы, сообщили СМИ.

По данным агентства Fars, на борту воздушного судна также находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько человек.

Вскоре после первых сообщений об инциденте иранское агентство Mehr заявило, что Раиси в порядке и едет в составе автомобильного кортежа в Тебриз. Позднее эта информация была удалена.

По словам главы МВД Ирана Ахмада Вахиди, из-за погоды и тумана вертолёт с президентом был вынужден совершить жёсткую посадку.

«После участия в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз Галасы» на реке Аракс в Азербайджане президент и сопровождающая его делегация возвращались на нескольких вертолётах, одному из них пришлось совершить жёсткую посадку», — приводит его слова агентство IRNA.

Из другого сообщения агентства следует, что спасательные бригады добрались до места, где, предположительно, произошла жёсткая посадка, однако из-за погодных условий проезд автомобилей к этой локации затруднён.

Как отмечает IRNA, зона поиска расположена на возвышенности, куда затруднительно добраться на транспорте, в результате чего поиск преимущественно ведётся пешком.

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери распорядился задействовать все средства и возможности иранской армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также сил полиции для участия в поисково-спасательных работах.

Телеканал Press TV сообщал, что поиски вертолёта Раиси ведут более 40 групп быстрого реагирования. Позднее появились сообщения, что удалось установить точное место ЧП: получен сигнал с телефона одного из членов экипажа.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что Раиси выжил при жёсткой посадке вертолёта.

«Будем надеяться, что Всемогущий Бог вернёт нашего уважаемого и почтенного президента Раиси и его товарищей в объятия иранского народа», — приводит его слова РИА Новости.

О готовности оказать помощь Ирану в поисково-спасательной операции заявили власти России, Турции, Азербайджана, Армении и Ирака.

«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров вертолёта, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана... Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничто не угрожает», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил оказать помощь Ирану в поиске вертолёта.

«Ас-Судани поручил Министерству внутренних дел, иракскому Красному Полумесяцу и другим компетентным органам предложить возможности, доступные Ираку, Исламской Республике Иран для оказания помощи в поисках вертолёта президента Ирана, пропавшего на севере страны», — приводит фрагмент заявления РИА Новости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку оказать всяческую поддержку Ирану в связи с аварией вертолёта. Аналогичные намерения обозначила Армения.

Обеспокоенность событиями выразили в Пакистане. Как заявил премьер-министр Шехбаз Шариф, в Исламабаде ждут хороших новостей об исходе поисков.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС внимательно следит за ситуацией с вертолётом президента Ирана. В Госдепартаменте США также сообщили, что внимательно следят за развитием событий.