Путин: в России рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей

Президент Владимир Путин видит большое будущее у игровой индустрии в России, многие россияне увлекаются видеоиграми, которые стали прибыльным бизнесом.

«Это игры, но это очень важная сфера деятельности сразу по нескольким составляющим», — подчеркнул Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству.

По имеющимся данным, видеоиграми увлекаются примерно 60% граждан старше 18 или 16 лет, отметил президент.

«Это много, и мы входим в пятёрку стран по количеству играющих в мире», — сказал он.

По предварительным оценкам, рынок видеоигр в России оценивается примерно в 177 млрд рублей, молодым специалистам есть чем заниматься, считает глава государства, слова которого приводит ТАСС.

В августе Владимир Путин поручил правительству России подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр российских разработчиков.