RT в Telegram
Подпишись

Путин: в России рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей

Короткая ссылка
Президент Владимир Путин видит большое будущее у игровой индустрии в России, многие россияне увлекаются видеоиграми, которые стали прибыльным бизнесом.
Путин: в России рынок видеоигр оценивается примерно в 177 млрд рублей
  • РИА Новости

«Это игры, но это очень важная сфера деятельности сразу по нескольким составляющим», — подчеркнул Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата по профессиональному мастерству.

По имеющимся данным, видеоиграми увлекаются примерно 60% граждан старше 18 или 16 лет, отметил президент.

«Это много, и мы входим в пятёрку стран по количеству играющих в мире», — сказал он.

По предварительным оценкам, рынок видеоигр в России оценивается примерно в 177 млрд рублей, молодым специалистам есть чем заниматься, считает глава государства, слова которого приводит ТАСС.

В августе Владимир Путин поручил правительству России подготовить предложения для продвижения на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, видеоигр российских разработчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить